В ідеалі 10 осіб з комітету закорумпувати, - Ну, і плюс два на форс-мажор, - нардеп "Ю" і детектив НАБУ обговорюють механізм розділу хабаря

Народний депутат "Ю" розповів про попередні факти отримання неправомірної вигоди нардепами під час прийняття законів у сфері "зеленої енергетики", а також роз'яснив механізм запланованого розділу "винагороди" від компанії, яку представляє детектив НАБУ під прикриттям за прийняття запропонованих ним поправок у законопроєкт.

Про це свідчать записи, опубліковані НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Детектив НАБУ просить нардепа "Ю", якого також називає "Сашею" пояснити механізм розділу хабаря.

Нардеп "Ю" говорить, що "вітром" приносили "по вісімдесят людині".

Відповідаючи на запитання детектива, чого саме щодо "вітру хотіли", нардеп відповів: "Один вітер. Без сонця, без цього. Один вітер". І додав, що це відбувалося в нинішньому скликанні Ради.

Посередник просить розповісти нардепа, "як робили за вітром".

"Давали певний аванс.... Кожній людині", - сказав нардеп "Ю", уточнивши, що йдеться про комітет.

Парламентарій сказав, що в комітеті 18 осіб, а посередник додав, що "в ідеалі десять закорумпувати".

"Ну і плюс два на якийсь там форс-мажор. Хтось заходить, хтось не пішов, хтось когось там", - додав нардеп "Ю".

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