Всі знають, що псувати зі мною стосунки через якусь, бл#дь, двадцятку, десятку. Де сенс? - "слуга народу" Юрченко розповідає про "порядки" в комітеті Ради

Нардеп "Ю" розповідає детективу НАБУ під прикриттям про "порядки" у комітеті Ради, уточнюючи, що його всі знають і "псувати відносини" з ним членам комітету немає сенсу.

Про це свідчать записи, опубліковані НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Раніше нардеп "Ю" повідомив детективу під прикриттям, що для прийняття вигідних йому поправок до законопроекту останній має передати йому грошову винагороду в розмірі 200 тис. доларів США.

Детектив: І це, типу, стопроцентово, що воно голосується?

Нардеп "Ю": Ну, звичайно. Ми, по-перше, решту не отримаємо. По-друге, типу, ну, типу, люди ж там. Там же купа людей теж, ну, ніяких. Вони розуміють, що зараз мене підтримають, колись я до них піду з іншим питанням. ... А так не прийду ніколи вже. Ну, типу, якщо так пролетить історія. ... Ось як подивишся в фейсбуці, ти думаєш, мене не знають ... Ну, звичайно, знають всі. Знають, що зі мною псувати відносини через якусь, бл#дь, там двадцятку, ну, типу, десятку. ... Ну, типу, де сенс?

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