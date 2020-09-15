На окупованому Донбасі створюють "єдину базу біометричних даних" найманців РФ, - розвідка

Командування ЗС РФ посилює контроль за діяльністю з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, з 12 вересня ц.р. у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК триває робота комісії штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з перевірки питань бойової та мобілізаційної готовності, укомплектованості особовим складом.

Водночас співробітники т.зв. "міністерств внутрішніх справ" російських окупаційних адміністрацій під кураторством ФСБ РФ здійснюють заходи зі створення єдиної бази біометричних даних (дактилоскопічного обліку) військовослужбовців російських окупаційних військ.

"Дактилоскопіюванню підлягає весь особовий склад з’єднань і частин окупантів, за винятком кадрових військовослужбовців ЗС РФ, які відряджені на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях. У подальшому створена база буде використовуватись російськими спецслужбами для ідентифікації осіб при спробі несанкціонованого залишення тимчасово окупованої території та встановлення причетності до скоєння злочинів", - йдеться в повідомленні.

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