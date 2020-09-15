Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету
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Витрати загального фонду Державного бюджету на Апарат Верховної Ради в 2021 році становитимуть 2 282 685,8 млн грн. Це на 12,0% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 млн грн).
Про це йдеться в проєкті Держбюджету (законопроєкт №4000), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з проєктом, витрати на Секретаріат Кабінету Міністрів становитимуть 1 092 341,3 млн грн. Це на 13,9% більше, ніж у поточному році (959 075,0 млн грн).
Витрати із загального фонду Державного бюджету на обслуговування діяльності президента і Офісу Президента в 2021 році становитимуть 1 266 795,2 млн грн. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 млн грн).
Витрати передбачено за статтею "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України".