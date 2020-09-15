Конфлікт на Донбасі - це відкрита рана посеред Європи: радує, що режим припинення вогню нарешті справді дотримується, - президент Австрії Ван дер Беллен

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен зазначає, що війна на Донбасі є проблемою всієї Європи, і вітає мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо врегулювання конфлікту.

"Звичайно, ми говорили довгий час і про ситуацію на сході України, і про Крим. Цей конфлікт - це така відкрита рана посеред Європи", - сказав він на спільному брифінгу із Зеленським у вівторок у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ван дер Беллен відзначив мирні ініціативи українського колеги щодо врегулювання ситуації на Донбасі. "Дуже радує, що нарешті режим припинення вогню справді переважно дотримується. Я розумію, що повна реалізація Мінських угод є ключем до сталого вирішення цього конфлікту, й ОБСЄ пропонує для цього відповідну платформу для діалогу", - зазначив він.

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