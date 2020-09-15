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Конфлікт на Донбасі - це відкрита рана посеред Європи: радує, що режим припинення вогню нарешті справді дотримується, - президент Австрії Ван дер Беллен

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Конфлікт на Донбасі - це відкрита рана посеред Європи: радує, що режим припинення вогню нарешті справді дотримується, - президент Австрії Ван дер Беллен
Президент Австрії Александр Ван дер Беллен зазначає, що війна на Донбасі є проблемою всієї Європи, і вітає мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо врегулювання конфлікту.

"Звичайно, ми говорили довгий час і про ситуацію на сході України, і про Крим. Цей конфлікт - це така відкрита рана посеред Європи", - сказав він на спільному брифінгу із Зеленським у вівторок у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ван дер Беллен відзначив мирні ініціативи українського колеги щодо врегулювання ситуації на Донбасі. "Дуже радує, що нарешті режим припинення вогню справді переважно дотримується. Я розумію, що повна реалізація Мінських угод є ключем до сталого вирішення цього конфлікту, й ОБСЄ пропонує для цього відповідну платформу для діалогу", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Донбасі і в окупованому Криму - одна з головних тем зустрічі президентів Австрії і України, - канцелярія

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Так оно соблюдается только с украинской стороны, которой запрещено отвечать.. А " та сторона" за период "перемирия" совершила уже около 1100 обстрелов, не говоря о других нарушениях. С нашей стороны есть убитый ( или даже убитые) и раненные. Ну это же циничная ложь. Какое перемирие, какое прекращение огня...
  • Aleksiey Ykropovich
    Або трусливе, або про р@шиське лайно!
    Хай хтось захопить частину твоєї території а потім ми теж "порадіємо" що ви припинили стріляти у загарбників та сепаратистів! Пи#дота!
  • Bogdan_
    Есть у них что-то общее
    Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен - Цензор.НЕТ 5389
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