Полковник Апполонов і прессекретар однієї з бригад Залевський зазнали поранень внаслідок вибуху гранати в районі н.п. Шуми, - штаб

У районі населеного пункту Шуми на Донбасі внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, ймовірно, у вигляді розтяжки, зазнали поранень двоє українських військовослужбовців - полковник і прессекретар однієї з бригад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні, 15 вересня, близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців - полковник О.Апполонов та прес-секретар однієї з бригад В.Залевський. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

"Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим. Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі.", - повідомили в штабі.

Читайте також: Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ "Схід"

У прес-центрі ОС підкреслили, що в світлі події, дуже важливим є питання тотального розмінування, яке саме Україна постійно піднімає в рамках і Мінського, і Нормандського форматів.