Зеленський про відносини з Путіним: Є початок діалогу

Президент України Володимир Зеленський розповів про відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Він сказав, що домовленість про режим "тиші" на Донбасі та обмін полоненими стали початком їхнього діалогу.

Про це він заявив на брифінгу з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Український лідер нагадав про 14 тисяч загиблих унаслідок російської агресії, а також про окупацію території.

"Ви запитали, які у нас відносини. На жаль, ми втратили це слово і втратили значення цього слова між нашими країнами. У нас раніше були чудові відносини, а сьогодні 14 тисяч загиблих, немає двох територій нашої незалежної країни", - заявив він.

Зеленський вважає, що діалог із Путіним привів до перемир'я на Донбасі, а також до обміну полоненими.

"Я вважаю, що це початок діалогу, а з приводу відносин ще дуже і дуже рано говорити", - сказав він.

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