Прокурори і детективи мають зробити все, щоб довести кейс нардепа Юрченка до Антикорупційного суду, - Холодницький

3 роки тому вже була подібна ситуація із законопроєктами. Кейс 2017 року зараз в суді.

Про це заявив ексглава САП Назар Холодницький, коментуючи опубліковані НАБУ переговори нардепа "Ю" і детектива під прикриттям, передає Цензор.НЕТ.

"Про дежавю. Недоторканність для народного депутата - це гарантія незалежності його діяльності. Але є одне але... Коли ця недоторканність використовується для власного "кусочка от вєлікого пірога", про неї не може бути й мови. Чому в мене зараз дежавю? Бо 3 роки тому вже була подібна ситуація із законопроєктами і ми (САП і НАБУ) тоді показали суспільству для чого власне були й створені антикорупційні органи. Кейс 2017 року зараз в суді. В антикорупційному суді. І певен, що ми побачимо вирок.

Історія має властивість повторюватись і, думаю, що прокурори і детективи повинні зробити все, щоб довести кейс 2020 до суду. До ВАКС! Далі буде", - заявив Холодницький.

Раніше НАБУ оприлюднило переговори нардепа "Ю" і детектива під прикриттям. Зокрема, нардеп "Ю" розповів про "порядки" в комітеті Ради: "Всі знають, що псувати зі мною стосунки через якусь, бл#дь, двадцятку, десятку. Де сенс?", Обговорював суму хабаря: "Це буде десь близько двохсот кілограмів "і обговорював механізм розділу хабаря:"В ідеалі 10 осіб з комітету закорумпувати.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Нагадуємо, в 2016-2018 роках НАБУ і САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через можливу причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів і для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.

5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів і двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а рік по тому - до Вищого антикорупційний суд, де проходить розгляд.

У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.

16 червня 2020 року Антикорупційний суд з п'ятої спроби розпочав розгляд справи Розенблата-Полякова.