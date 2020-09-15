Справа ексглави "Укравтодору": У Новака знайшли понад $ 1 млн готівкою, дві квартири та елітний позашляховик
Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
В ході обшуків та інших слідчих дій у Новака знайшли квартири вартістю в 2 млн злотих, які ймовірно купувалися на гроші, отримані від злочинів, а також понад 536 тисяч євро, $ 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих. Всі ці гроші зберігалися в двох схованках.
Приховане майно слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили після отримання нових доказів причетності Новака до корупції.
На думку слідчих, масштаб злочинів Новака набагато більший, ніж вважалося. Зараз тривають пошуки й іншого прихованого майна.
Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.
21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗУ.