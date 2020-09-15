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Справа ексглави "Укравтодору": У Новака знайшли понад $ 1 млн готівкою, дві квартири та елітний позашляховик

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Справа ексглави "Укравтодору": У Новака знайшли понад $ 1 млн готівкою, дві квартири та елітний позашляховик
У колишнього глави Держагентства автомобільних доріг України Славоміра Новака виявили готівку в еквіваленті понад $1 млн, дві квартири і автомобіль марки Land Rover.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

В ході обшуків та інших слідчих дій у Новака знайшли квартири вартістю в 2 млн злотих, які ймовірно купувалися на гроші, отримані від злочинів, а також понад 536 тисяч євро, $ 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих. Всі ці гроші зберігалися в двох схованках.

Приховане майно слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили після отримання нових доказів причетності Новака до корупції.

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На думку слідчих, масштаб злочинів Новака набагато більший, ніж вважалося. Зараз тривають пошуки й іншого прихованого майна.

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗУ.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • шуліка степовий
    До речі , Новак - не найпотужніший з наших потужних реформаторів. Дріб'язок.
  • Valery Greff
    Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 1694
  • J5X5 name 54b5d54b
    Було би дивно, якби не знайшли. Питання тільки в тому, де власне ГРОШІ? Бо ці кишенькові копійки - це на пиво.
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