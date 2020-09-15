ОП про вихід "слуги народу" Юрченка з фракції: Сподіваємося на його співпрацю з НАБУ та Офісом Генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Як частина команди Президента України Володимира Зеленського вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро України та Офісу Генерального прокурора, щоб встановити всі об’єктивні обставини", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Президента зауважили, що Зеленський не терпить корупції в будь-яких її проявах.
"Ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і мусять провести повне розслідування всіх обставин кожної справи. Інструменти для цього створені, діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде", - підсумували в ОП.
Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.