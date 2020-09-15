Рогозін анонсував місію РФ на Венеру: Вважаємо, що це російська планета

Росія, крім підготовки спільної зі США місії "Венера-Д", планує відправити на другу від Сонця планету ще й власну.

Про це повідомив у вівторок журналістам на виставці HeliRussia-2020 глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У нас в програмі є тема відновлення дослідження Венери. По-перше, це спільний з американцями проєкт "Венера-Д". Ми також розглядаємо окрему місію на Венеру. Вважаємо, що Венера - це російська планета, так що нічого відставати. Проєкти місій щодо Венери включені в проєкт єдиної держпрограми космічної діяльності Росії на період 2021-2030 років", - сказав він.

Видання зазначає, що в середині травня науковий керівник Інституту космічних досліджень РАН Лев Зелений повідомив, що в РФ буде розроблена нова програма з дослідження Венери, яка включає відправку щонайменше трьох наукових апаратів. За словами вченого, першою експедицією в рамках програми буде "Венера-Д", пуск якої заплановано на кінець 2020-х років. Проєкт буде внесено в підготовлювану Єдину космічну програму, додав Зелений.

Читайте також: У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова. ФОТОрепортаж