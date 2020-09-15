"Укрзалізниця" розформувала бригаду поїзда Ужгород-Одеса після інциденту з бійкою

Укрзалізниця розформувала бригаду поїзда №107 Ужгород-Одеса після інциденту з бійкою, а деяких співробітників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця провела внутрішнє розслідування даного факту. Так, по прибуттю в Одесу поїзд зустріла спеціальна комісія Укрзалізниці, яка опитала всіх причетних та свідків інциденту. Крім того, проведено медичний огляд працівників поїзної бригади на стан алкогольного сп’яніння. Було детально проаналізовано поведінку та алгоритм дій усіх учасників інциденту, включаючи начальника поїзда та в.о. заступника начальника депо Одеса. За результатами перевірки поїзну бригаду розформовано, а деяких працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - вказано в повідомленні УЗ.

Компанія також зазначила, що для недопущення подібних порушень у подальшому проводяться інструктажі та ознайомлення поїзних бригад із цим випадком.

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Раніше, 10 вересня в поїзді №107 Ужгород-Одеса чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, спровокував конфлікт з іншими особами. За результатами інциденту на одного з його учасників Нацполіція склала адміністративний протокол (хуліганство).