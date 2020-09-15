Депутати "Слуги народу" проти перепідпорядкування "Укргідроенерго" Кабміну

Депутати Верховної Ради партії "Слуги народу" мають намір звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням пояснити причини й аргументацію підготовлюваного рішення про перепідпорядкування "Укргідроенерго" Кабінету Міністрів.

Про це Українським Новинам повідомив депутат Ради від "Слуги народу", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

"Ми сьогодні будемо готувати звернення на прем'єр-міністра і на т.в.о. міністра енергетики з проханням пояснити причини і аргументацію, що зміниться з економічної точки зору для цього підприємства, якщо відбудеться перепідпорядкування. Ми, в принципі, частиною комітету та іншими колегами виступаємо проти такого рішення", - сказав нардеп.

За його словами, аналіз роботи керівника "Укргідроенерго" Ігоря Сироти свідчить про те, що об'єктивних причин для перепідпорядкування підприємства немає.

"Це неправильно (перепідпорядкувати "Укргідроенерго"), тому що ми аналізували роботу керівника "Укргідроенерго", і вона за останні роки має дуже позитивні результати", - зазначив нардеп.

Він додав, що "Укргідроенерго" - прибуткове підприємство, яке за рахунок власних ресурсів і залучення іноземних інвестицій постійно розвивається і будує нові об'єкти гідроенергетики.