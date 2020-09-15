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Депутати "Слуги народу" проти перепідпорядкування "Укргідроенерго" Кабміну

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Депутати "Слуги народу" проти перепідпорядкування "Укргідроенерго" Кабміну
Депутати Верховної Ради партії "Слуги народу" мають намір звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням пояснити причини й аргументацію підготовлюваного рішення про перепідпорядкування "Укргідроенерго" Кабінету Міністрів.

Про це Українським Новинам повідомив депутат Ради від "Слуги народу", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

"Ми сьогодні будемо готувати звернення на прем'єр-міністра і на т.в.о. міністра енергетики з проханням пояснити причини і аргументацію, що зміниться з економічної точки зору для цього підприємства, якщо відбудеться перепідпорядкування. Ми, в принципі, частиною комітету та іншими колегами виступаємо проти такого рішення", - сказав нардеп.

За його словами, аналіз роботи керівника "Укргідроенерго" Ігоря Сироти свідчить про те, що об'єктивних причин для перепідпорядкування підприємства немає.

"Це неправильно (перепідпорядкувати "Укргідроенерго"), тому що ми аналізували роботу керівника "Укргідроенерго", і вона за останні роки має дуже позитивні результати", - зазначив нардеп.

Він додав, що "Укргідроенерго" - прибуткове підприємство, яке за рахунок власних ресурсів і залучення іноземних інвестицій постійно розвивається і будує нові об'єкти гідроенергетики.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • ледокол С Бандэра
    "Он добавил, что "Укргидроэнерго" - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики."Источник: https://censor.net/ru/n3219440

    Так поэтому и добиваются переподчинения, чтобы потом отдать ахметке по цене трансформаторной будки.
  • вау
    Депутаты от "Слуги народа" против переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину - Цензор.НЕТ 1880
  • Vitalii Brusilovsky
    Укргідроенерго керує Каховським гідровузлом, з якого в свою чергу може отримати воду Північнокримський канал. Тепер, можливо, за прямим наказом Кабміну.
    Стрьомно все це. Підвонює фсб.
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