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Зеленський про загострення на Донбасі: Коли планується зустріч у мінському форматі або радників, відбувається якась напруга

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Зеленський про загострення на Донбасі: Коли планується зустріч у мінському форматі або радників, відбувається якась напруга
Президент Володимир Зеленський припустив, що загострення на Донбасі могло бути пов'язане з зустріччю радників лідерів країн нормандського формату.

Про це він сказав під час спільної з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом пресконференції у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не знаю, може, через те, що мала бути зустріч радників, може, через це було загострення. Так відбувається дуже часто. Коли планується зустріч у мінському форматі чи зустріч радників, що ми зазвичай бачимо? Якесь напруження. І, на жаль, іноді це напруження закінчується провокацією. І, на жаль, ця провокація закінчується загибеллю українців", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що починаючи з 27 липня впродовж шести тижнів на Донбасі дотримувався режим "тиші", проте на сьомому тижні його було порушено, загинув український військовослужбовець.

Водночас Президент підкреслив, що "ніякого діалогу без припинення вогню не може бути, ніякого просування далі по "Мінську" не може бути".

Як повідомлялося, зустріч радників лідерів країн нормандського формату відбулася 11 вересня у Берліні. Режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року. При цьому, 6 вересня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення, несумісного з життям.

Читайте також: Конфлікт на Донбасі - це відкрита рана посеред Європи: радує, що режим припинення вогню нарешті справді дотримується, - президент Австрії Ван дер Беллен

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Топ коментарі

  • NonCFist
    _Зеверсант делает вид что работает на Украину. Продолжает ломать комедию, хотя всё уже ясно как божий день!
  • Игорь Бехтер
    Пора бы тебе дружок уже позаботиться о напряжении своего мягкого места...Время вышло.
  • три - пятнадцать
    с апреля прошлого года непонятно шо происходит - баран зеленый.
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