Заяви Юрченка про вихід з фракції "СН" у мене немає, але є телефонне підтвердження, що вона буде, - Арахамія. ВIДЕО

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Юрченко ще не подав заяву про вихід з фракції, але по телефону пообіцяв цю заяву передати керівництву фракції .

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна" про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"У мене немає в руках заяви пана Юрченка - це важливо, але у мене є телефонне підтвердження, що він таку заяву написав і, коли буде можливість, він її передасть. Якщо він сьогодні її передасть, то я сьогодні її реєструю в нашому внутрішньому документообігу, і завтра (спікер Ради Дмитро. - Ред.) Разумков зможе оголосити, що він вийшов із фракції", - сказав Арахамія.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.