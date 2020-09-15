ООН ухвалила заяву з вимогами до окупантів у Криму: скасування заборони Меджлісу і доступ на півострів моніторингової місії
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в ООН окремо наголосили на необхідності виконання Російською Федерацією постанови Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу і забезпечення умов для викладання української мови на півострові.
"Держави-члени ООН також вимагають від держави-окупанта невідкладно забезпечити повний і безперешкодний доступ на територію АР Крим та м.Севастополя для міжнародних моніторингових місій.
Міжнародне співтовариство ще раз підтвердило свою непорушну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів України, засудило порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові", - сказано в повідомленні МЗС.
З повним текстом заяви мовою оригіналу можна ознайомитися тут.