ООН ухвалила заяву з вимогами до окупантів у Криму: скасування заборони Меджлісу і доступ на півострів моніторингової місії

Під час 45-ї сесії Ради ООН з прав людини (Женева) держави-члени ООН у Спільній заяві щодо Криму закликали Росію як державу-окупанта дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, гарантувати права і свободи людини, неухильно виконувати резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України і ситуації з правами людини в АР Крим і Севастополі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в ООН окремо наголосили на необхідності виконання Російською Федерацією постанови Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу і забезпечення умов для викладання української мови на півострові.

"Держави-члени ООН також вимагають від держави-окупанта невідкладно забезпечити повний і безперешкодний доступ на територію АР Крим та м.Севастополя для міжнародних моніторингових місій.

Читайте також: Постпред України в ООН Кислиця вказав генсеку Гутеррешу на порушення міжнародного права в Криму, де окупанти провели "місцеві вибори"

Міжнародне співтовариство ще раз підтвердило свою непорушну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів України, засудило порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові", - сказано в повідомленні МЗС.

З повним текстом заяви мовою оригіналу можна ознайомитися тут.