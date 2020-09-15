Пункти тимчасового проживання організують на Донеччині, щоб люди не мерзли на КПВВ, - ОДА

Місця тимчасового проживання для громадян України, які намагаються перетнути лінію розмежування в сторону окупованих територій, будуть організовані на базі соціальних установ Донецької області.

Про це під час робочої наради повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Заступник очільника області зазначив, що для людей, які з певних причин не можуть вільно перетнути лінію розмежування, повинні бути створені комфортні умови перебування.

"Наближається погіршення погодних умов, і цілодобове перебування наших громадян на КПВВ стане неможливим. Для того, щоб люди не залишились в негоду на вулиці, ми передбачимо для них місця розміщення в соціальних установах. Також треба вирішити питання підвезення людей з місць розселення до КПВВ", - наголосив Вадим Філашкін.

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Окремо він наголосив, що органи місцевого самоврядування, правоохоронці та волонтери мають закликати людей не залишатись цілодобово поблизу КПВВ в очікуванні перетину лінії розмежування задля збереження їх здоров’я.

Також під час наради були розглянуті питання інформування мешканців Донецької області щодо можливості перетину лінії розмежування та механізмів взаємодії між відповідальними особами.

Прикордонники та правозахисники попереджують громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ.

Нагадаємо, що КПВВ "Новотроїцьке" відновив свою роботу з 22 червня. Натомість пропуск людей з тимчасово окупованої території здійснювався до 28 червня - окупаційні адміністрації тимчасово окупованих окремих районів Донецької області перекрили в'їзд та виїзд через контрольовані ними пропускні пункти, нехтуючи гуманітарними потребами людей. В окремі дні представники незаконних збройних формувань пропускають людей через КПП "Оленівка" на дорожньому коридорі "Донецьк-Маріуполь".