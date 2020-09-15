За добу відкрито 5 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби поліцейські відкрили п'ять кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу при підготовці до місцевих виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Загалом упродовж доби до поліції надійшло 17 заяв та повідомлень, пов’язаних порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у Донецькій – 7, по 3 у Дніпропетровській та Черкаській, 2 – у Київській, по 1 – у Полтавській та Тернопільській областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 242 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

З них: 53 – у Донецькій області, 31 – у місті Києві, 28 – у Дніпропетровській, по 14 – у Луганській, Сумській та Херсонській, по 12 – у Волинській та Кіровоградській, по 8 - у Полтавській та Чернігівській, по 7 – в Одеській та Київській, 6 – в Івано-Франківській, 5 - у Закарпатській, 4 – у Запорізькій, по 3 – у Житомирській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій, по 2 – у Вінницькій, Миколаївській та Хмельницькій та 1 – у Тернопільській областях.

За добу до ЄРДР внесено відомості про 5 кримінальних правопорушень. Всього в ЄРДР внесено відомості про 26 кримінальних правопорушень: 15 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 11 - пов'язані з виборчим процесом.

Також складено 4 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

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