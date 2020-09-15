Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні, яку починала не Україна, загинули 14 тис. наших громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за підсумками зустрічі з Федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом у Відні.

"Для нас важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій. Бажано найближчим часом закінчити цю війну, повернути людей додому і повернути наші території", - підкреслив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що без припинення вогню не може бути ніякого діалогу і просування далі по "Мінську".

"Ми не віримо, що не буде провокацій, але ми робимо все, щоб не було загиблих", - додав Зеленський.

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