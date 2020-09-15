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Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій"

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Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні, яку починала не Україна, загинули 14 тис. наших громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за підсумками зустрічі з Федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом у Відні.

"Для нас важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій. Бажано найближчим часом закінчити цю війну, повернути людей додому і повернути наші території", - підкреслив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що без припинення вогню не може бути ніякого діалогу і просування далі по "Мінську".

"Ми не віримо, що не буде провокацій, але ми робимо все, щоб не було загиблих", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Игорь Збитнев
    дядя Вова.........ты дурак ......так вопросы не решаются....................они же зачем-то отжали территорию,убили наших людей, выдвинули требования, если-бы Порох не остановил пошли-бы дальше.............и тут такой Вова без потерь и вернуть территорию....еще раз дядя Вова ты дурак?
  • Myko
    При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.
    Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 5192

    При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
    Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
    Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

    Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
    При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
    Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
    https://tverezo.info/post/122282
  • Гаюлий Серега
    Дебил!
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