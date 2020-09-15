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Зараз рано обговорювати перенесення місця засідань ТКГ, ми очікуємо стабілізації ситуації в Мінську, - Зеленський

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Зараз рано обговорювати перенесення місця засідань ТКГ, ми очікуємо стабілізації ситуації в Мінську, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки передчасно обговорювати питання перенесення зустрічей Тристоронньої контактної групи з Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, через COVID-19 неважливо, де люди збираються, якщо є результат. Сьогодні ми працюємо у відеоформаті. Попри те, що Австрія дуже підтримує нас в цьому питанні і санкційному питанні, але такі питання про перенесення (місця проведення зустрічей ТКГ - Ред.) зараз рано обговорювати, тому що ми очікуємо стабілізації ситуації, дуже складної ситуації, яка відбувається в Мінську", - сказав Зеленський на спільному брифінгу у Відні з канцлером Австрії Себастьяном Курцем.

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Топ коментарі

  • Gal
    Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2017
  • Sophia-Maria Duglass
    ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ подойдёт 😀😀😀
  • Myko
    При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.

    Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7133
    При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
    Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
    Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

    Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
    При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
    Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
    https://tverezo.info/post/122282
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