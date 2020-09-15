Від початку доби на Донбасі зафіксовано одне порушення домовленостей, знищено безпілотник противника, поранено трьох воїнів, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 15 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника типу "МЕВІК" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Окрім того, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Також близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.

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Підсумок за минулу добу

Минулої доби, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На цих ділянках задокументовано неприцільний вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

У районі населеного пункту Пищевик був виявлений ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.

Окрім того, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ "Схід"

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 71 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5813 транспортних засобів та 5807 осіб. Також були затримані 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 2060 осіб, у зворотному напрямку – 1090 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнула 71 особа, у зворотному напрямку – 187 осіб. КПВВ "Мар’їнка" не функціонує.