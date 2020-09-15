Зеленський: Україна засуджує замах на Навального, як і весь світ очікуємо більше деталей про це

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна, як і багато країн світу, засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального, і очікує більше деталей про те, що трапилося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави сказав на спільному брифінгу у Відні з канцлером Австрії Себастьяном Курцем.

"Ми всі засуджуємо замах на пана Навального, і весь світ, мені здається, чекає більше деталей про цей замах. І чекаємо, що найближчим часом вони з'являться", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.