Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Австрії обговорив з Федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Беленом заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Сторони наголосили на важливості координації міжнародних зусиль з надання медичної та соціальний захист громадян.
"Ми готові до масового виробництва вакцини, коли вона буде створена. Ми весь час пропонуємо для цього наші потужності. В Україні з цією пропозицією виступили два приватні підприємства. Дуже сподіваємося, що вакцина буде вже в 2021 році", - сказав Зеленський.