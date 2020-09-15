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Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський

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Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Австрії обговорив з Федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Беленом заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Сторони наголосили на важливості координації міжнародних зусиль з надання медичної та соціальний захист громадян.

"Ми готові до масового виробництва вакцини, коли вона буде створена. Ми весь час пропонуємо для цього наші потужності. В Україні з цією пропозицією виступили два приватні підприємства. Дуже сподіваємося, що вакцина буде вже в 2021 році", - сказав Зеленський.

Також читайте: До Держбюджету-2021 заклали 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу. Загалом на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн, - Марченко

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Я готов летать каждый уикэнд на марс когда это будут созданы космические корабли
  • Rostyslav Komarnytsky
    У Зеленського сьогодні звільнився рот? Щось говорить багато.
  • ПП Уксусов
    А молчит он вообще гениально...
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