Силовики жорстко реагуватимуть на всі спроби побудови "передвиборчих мереж", підкуп виборців, провокації та інші порушення, - Аваков

У МВС під головуванням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і секретаря РНБОУ Олексія Данілова відбулася координаційна нарада штабу із забезпечення прозорості і правомірності виборчого процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, в засіданні взяли участь керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується МВС, керівник громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська та член ЦВК Ірина Єфремова.

"Я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах. В МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови "передвиборчих сіток", на підкуп виборців, провокації та інші порушення. Ми маємо ще раз сформулювати роль кожного в виборчому процесі, побачити нові ризики, сформулювати алгоритми взаємодії. У нас є чіткий план дії із врахуванням всіх можливих викликів цього виборчого процесу. Він, як і попередні президентські та парламентські вибори, має пройти в правовій площині", - заявив Арсен Аваков.

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Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ці вибори мають бути демократичними, вільними, які визнаються всіма. Тому, це питання вкрай важливе, адже за всі роки незалежності таких складних виборів Україна ще не мала.

"Перш за все, я хотів звернути увагу, що членство в ЄС та НАТО визначено нормами Конституції України, але щоб ми змогли отримати членство в цих евроатлантичних структурах, ми маємо відповідати певним критеріям, одним із яких є демократичні, вільні вибори, які визнаються всіма. Звертаю увагу на новий адмінустрій і питання виборів в ОТГ, що відкриває доступ до розпорядження землею. І дуже багато кандидатів і політичних сил йтимуть на вибори з цих міркувань. До прикладу, вже сьогодні у селищі Кароліно-Бугаз, Одеської області понад 19% виборців виявили бажання змінити місце голосування. Ми спостерігаємо подібні аномальні процеси в окремих регіонах. Що стосуєтся підрахунку голосів то він буде вкрай складним та важливим. Що стосується голосування військовослужбовців та правоохоронців, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів, наше завдання дати можливість їм також проголосувати", - додав секретар РНБО.

Член ЦВК Ірина Єфремова зазначила, що виборчий процес можна розділила на три групи – підготовка, агітація та вибори.

В рамках першого вже створені тервиборчкоми і виборчі округи. 15 вересня розпочалась реєстрація списків політичних партій та кандидатів у депутати.

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Член ЦВК Ірина Єфремова зазначила, що виборчий процес можна розділила на три групи - підготовка, агітація і вибори. В рамках першого вже створені тервиборчкоми і виборчі округи. 15 вересня розпочалась реєстрація списків політичних партій та кандидатів у депутати.

"Право агітувати кандидат отримує з наступного дня, після реєстрації виборчою комісією. І тільки з цього моменту їх можна притягти до відповідальності за порушення виборчого законодавства", - сказала Єфремова.

Вона додала, що виборчий кодекс передбачає, що працівники Нацполіції приступають до виконання обов'язків за 8 днів до дня голосування.