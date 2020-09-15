Силовики проведуть онлайнові командно-штабні навчання в рамках спостереження за виборчим процесом, - МВС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"З них 18 розпочато до початку виборчого процесу, 26 – після 5 вересня. Це в основному перешкоджання здійсненню виборчого права. Після початку виборчого процесу - надання неправомірних відомостей до державного реєстру виборців та підкуп виборців. В двох кримінальних провадженнях чотирьом особам пред’явлено підозру", - сказав Ігор Клименко під час координаційної наради штабу із забезпечення прозорості і правомірності виборчого процесу.
Голова Нацполіції зазначив, що найбільш типові схеми, які поліція фіксує – надання грошової винагороди за зміну місць голосування та голосів за певного кандидата, а також роздача безоплатних подарунків різним верствам населення з логотипами кандидатів, продуктів харчування та засобів гігієни, організація безоплатних поїздок.
"Нацполіція в режимі онлайн відслідковує ситуацію з порушенням виборчого процесу і відповідно реагує. Спільно з представниками Громадянська мережа "Опора" ми створили чат-бот в Telegram. Він дає змогу в онлайн режимі приймати інформацію з місця порушень, а поліція оперативно перевірятиме та реагуватиме на такі повідомлення", - додав Ігор Клименко.
Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що в МВС працює оперативний штаб до якого залучено усі підрозділи.
Найближчим часом планується проведення командно-штабних навчань, які, у зв’язку з пандемією COVID-19, проходитимуть дистанційно.
Голова ДСНС Микола Чечоткін сказав, що ДСНС запроваджений цілодобовий моніторинг стану пожежної та техногенної безпеки на виборчих дільницях – їх понад 31 300. На кожному об’єкті відбуватимуться позапланові перевірки джерел протипожежного постачання, визначення маршрутів під’їзду пожежно-рятувальної техніки. На випадок виявлення вибухонебезпечних предметів в цілодобовій готовності перебуватимуть 25 піротехнічних розрахунків та 9 повітряних суден на випадок доставки оперативних груп або аеромедичної евакуації.
Голова Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська зазначила, що буде запущено онлайн-навчання для слідчих і для поліції превенції.
"Варто не лише звертати увагу на поточну статистику щодо порушень виборчого законодавства та відкритих кримінальних проваджень, а і мати розуміння, скільки справ були доведені до суду. Якщо суспільство побачить, що порушники виборчого законодавства отримують реальні терміни та покарання – вибори проходитимуть більш чесно та прозоро", - сказала вона.
Нагадаємо, У МВС під головуванням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і секретаря РНБОУ Олексія Данілова відбулася координаційна нарада штабу із забезпечення прозорості і правомірності виборчого процесу.
У засіданні взяли участь керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується МВС, керівник громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська та член ЦВК Ірина Єфремова.