Силовики проведуть онлайнові командно-штабні навчання в рамках спостереження за виборчим процесом, - МВС

5 вересня розгорнуто роботу ситуаційного центру, який працюватиме в цілодобовому режимі до оголошення результатів виборів. За фактами порушення виборчого процесу поліція вже почала 44 кримінальні провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З них 18 розпочато до початку виборчого процесу, 26 – після 5 вересня. Це в основному перешкоджання здійсненню виборчого права. Після початку виборчого процесу - надання неправомірних відомостей до державного реєстру виборців та підкуп виборців. В двох кримінальних провадженнях чотирьом особам пред’явлено підозру", - сказав Ігор Клименко під час координаційної наради штабу із забезпечення прозорості і правомірності виборчого процесу.

Голова Нацполіції зазначив, що найбільш типові схеми, які поліція фіксує – надання грошової винагороди за зміну місць голосування та голосів за певного кандидата, а також роздача безоплатних подарунків різним верствам населення з логотипами кандидатів, продуктів харчування та засобів гігієни, організація безоплатних поїздок.

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"Нацполіція в режимі онлайн відслідковує ситуацію з порушенням виборчого процесу і відповідно реагує. Спільно з представниками Громадянська мережа "Опора" ми створили чат-бот в Telegram. Він дає змогу в онлайн режимі приймати інформацію з місця порушень, а поліція оперативно перевірятиме та реагуватиме на такі повідомлення", - додав Ігор Клименко.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що в МВС працює оперативний штаб до якого залучено усі підрозділи.

Найближчим часом планується проведення командно-штабних навчань, які, у зв’язку з пандемією COVID-19, проходитимуть дистанційно.

Голова ДСНС Микола Чечоткін сказав, що ДСНС запроваджений цілодобовий моніторинг стану пожежної та техногенної безпеки на виборчих дільницях – їх понад 31 300. На кожному об’єкті відбуватимуться позапланові перевірки джерел протипожежного постачання, визначення маршрутів під’їзду пожежно-рятувальної техніки. На випадок виявлення вибухонебезпечних предметів в цілодобовій готовності перебуватимуть 25 піротехнічних розрахунків та 9 повітряних суден на випадок доставки оперативних груп або аеромедичної евакуації.

Голова Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська зазначила, що буде запущено онлайн-навчання для слідчих і для поліції превенції.

"Варто не лише звертати увагу на поточну статистику щодо порушень виборчого законодавства та відкритих кримінальних проваджень, а і мати розуміння, скільки справ були доведені до суду. Якщо суспільство побачить, що порушники виборчого законодавства отримують реальні терміни та покарання – вибори проходитимуть більш чесно та прозоро", - сказала вона.

Нагадаємо, У МВС під головуванням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і секретаря РНБОУ Олексія Данілова відбулася координаційна нарада штабу із забезпечення прозорості і правомірності виборчого процесу.

У засіданні взяли участь керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується МВС, керівник громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська та член ЦВК Ірина Єфремова.