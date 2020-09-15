Обіцянку Шевченка щодо збереження незалежності НБУ не було виконано, - The Medium

Реформа в українському банківському секторі, яка була проведена успішно і забезпечила незалежність центрального банку, показує ознаки регресу.

Про це йдеться на сайті The Medium в статті "The only successful Ukrainian reform is rolled back", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як підтвердження цьому видання вказує реакцію Міжнародного валютного фонду. Кредитор України відмовився направити до Києва комісію для узгодження з владою надання нового траншу, необхідного для наповнення держбюджету, яке постраждало від падіння ВВП на більш ніж 6%. Також ситуацію ускладнює "корупція в митних і податкових органах", яка на думку авторів, сприяла розриву в бюджеті на 300 млрд грн, що становить майже 30% бюджету.

Автори вказують, що співпраця з МВФ не завадила українському керівництву звільнити голову НБУ Якова Смолія. Він пішов у відставку, стверджуючи, що на нього чинили тиск. На пост глави НБУ прийшов Кирило Шевченко, який пообіцяв зберегти незалежність Нацбанку, але виконання обіцянки провалив, адже почали проявлятися ознаки "залежності Шевченка від політичних гравців", при цьому "факти з його минулого можуть зробити його схильним до впливу політичних гравців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк розраховує цього року отримати другий транш МВФ, - глава НБУ Шевченко

Зокрема, йдеться про участь Кирила Шевченка в роботі "Терра банку". Там він, як пишуть автори, "вивозив великі суми грошей за кордон для себе і партнерів і підробляв протоколи засідань наглядової ради". Влітку 2014 року великі клієнти зняли з рахунків понад 100 млн грн, потім Шевченко з дружиною співзасновника Вадима Копилова Мариною Ленінг і низкою клієнтів зняв ще 100 млн. Влітку 2014 наглядова рада позбавила Шевченка повноважень. Сам він уникнув відповідальності, при цьому деякі учасники схеми були затримані.

Після "Терра банку" Шевченко обрали у правління АБ "Укргазбанк", через деякий час він став главою його правління. Як стверджує The Medium: "... він (Шевченко) запустив ще одну схему виведення коштів із залученням кількох осіб з правління "Украгазбанку". Було проведено 40 переказів на суми від 10 до 14 млн грн на рахунки фізосіб як винагороди за послуги, які вони фактично не надавали".

При вступі на посаду голови НБУ Кирило Шевченко не вказав близько 100 млн грн активів і понад 3 млн грн на рахунках швейцарської компанії "Lombard Odier and Co LTD".

Як вважають автори, зазначені вище факти можуть бути використані для тиску на Шевченка, і деякі його рішення вже це підтверджують. Йдеться про призначення членом ради НБУ колишнього наближеного до режиму Януковича Василя Горбаля, який навчався з главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також читайте: Коливання курсу - в межах норми, транш від СБ отримаємо за планом, - голова НБУ Шевченко

"Член правління НБУ Рожкова, яка відповідала за реформу, є першою в черзі на звільнення. Глава Ради НБУ Данилишин, який тиснув на Смолія, вимагаючи від нього друкувати гроші, визначає політику НБУ. Партнери олігарха Коломойського виграють судові позови щодо "ПриватБанку", - перерахували автори матеріалу на The Medium. Також, за словами авторів матеріалу, є чутки про призначення наближеної до олігарха Ігоря Коломойського Олени Щербакової в правління НБУ.

"Іноземні інвестори це бачать, продають облігації українського уряду і йдуть з ринку, третина з них вже пішла ... Незалежність НБУ є вирішальним фактором підтримки стабільності валюти, стимулювання розвитку банківського сектору і підтримки загального стану економіки. Важливо закріпити цю незалежність як у законодавстві, так і в особі глави НБУ, забезпечивши відсутність політичного втручання або тиску", - підсумували в The Medium.