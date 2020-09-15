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Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять "підпільний збір аналізів і фекалій". ФОТО

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Українські ветерани спільно з європейськими побратимами відвідали віллу Анатолія Шарія в курортному районі Рода-де-Бара в Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Євген Строкань.

Він зазначив: "Шарій став сумно відомий як любитель замовних нападів. Але найдивовижнішою операцією Анатолія стало пірнання в унітаз в ресторані. Це сталося в закладі, який відвідав Зеленський.

Подібні збочення викликають подив. Можливо, Анатолій психічно хворий?

Активісти повідомили сусідів Шарія, що на віллі розташований підпільний збір аналізів і фекалій. Також розміщено попередження.

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За дивним двометровим парканом в курортному містечку ховається той самий Шарій, який проходив у справі педофілії. У поліцію Нідерландів звернулася сестра проросійського блогера.

Сподіваємося, що ця публічна законна інформація вбереже від ризиків громадян Іспанії. Анатолію бажаємо якнайшвидшого одужання від психічних недуг. Ми обов'язково навідаємо блогера незабаром".

Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять підпільний збір аналізів і фекалій 01
Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять підпільний збір аналізів і фекалій 02
Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять підпільний збір аналізів і фекалій 03
Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять підпільний збір аналізів і фекалій 04

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Почему подпольный?
    Дерьмо вполне себе открыто стекается в партию Шария!
  • Rino Onix
    Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит "подпольный сбор анализов и фекалий" - Цензор.НЕТ 7134
  • алексей свиридов d126c789
    Молодцы ветераны, все правильно, и испанцы должны знать, ПетуШарий - дерьмо.
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