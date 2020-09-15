Ізраїльтянин намагався пробратися з Білорусі в Україну болотами, йому заборонили в'їзд на 5 років, - Держприкордонслужба

Громадянина Ізраїлю, який спробував незаконно перейти кордон України і Білорусі в обхід пункту пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області, примусово повернули на суміжну сторону і заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці Державна прикордонна служба України.

"Державна прикордонна служба наголошувала і зверталася до іноземних громадян, які планують потрапити в Україну, не намагатися порушувати законодавство України. Проте один з іноземців, попри обмеження в’їзду, не дослухався цього. Він спробував незаконно перейти кордон, обійшовши пункт пропуску "Нові Яриловичі", що в Чернігівській області. Однак відразу був затриманий прикордонним нарядом. Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження", - йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби України у вівторок.

У відомстві зазначили, що для порушення кордону громадянин обрав болотисту місцевість, ймовірно сподіваючись, що на такому напрямку йому це точно вдасться.

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"На іноземця складено адмінматеріали за ч.1 ст. 204 КУпАП, а також відпрацьовані документи щодо проставлення заборони в’їзду в Україну терміном на 5 років. Він буде примусово повернутий на суміжну сторону", - вказується в повідомленні.

Також у Держприкордонслужбі підкреслили, що прикордонники діють виключно в рамках чинного законодавства і норм, що регламентують порядок перетину кордону та притягнення порушників до відповідальності.

"Вкотре наголосимо, кожна держава стверджується непорушністю своїх кордонів і Державна прикордонна служба стоїть на захисті кордону України. При цьому прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства та норм, які регламентують порядок перетину кордону і притягнення порушників до відповідальності", - йдеться в повідомленні.