На Одещині чоловік застрелився з "ручки-пістолета". ФОТО

У Подільському Одеської області місцевий житель застрелився з саморобної "ручки-пістолета".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

40-річного жителя Подольська з вогнепальним пораненням голови виявила в своєму дворі колишня співмешканка і повідомила в поліцію. Постраждалого врятувати не вдалося, він помер в кареті швидкої допомоги.

Слідчо-оперативна група поліції на місці події виявила схожий на ручку довгастий саморобний металевий пристрій, з якого був здійснений постріл.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Вилучена зброя поліцейські направили на експертне дослідження. Зараз встановлюється його походження, а також причини і обставини смерті чоловіка.

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