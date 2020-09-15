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На Одещині чоловік застрелився з "ручки-пістолета". ФОТО

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У Подільському Одеської області місцевий житель застрелився з саморобної "ручки-пістолета".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Одещині чоловік застрелився з ручки-пістолета 01

40-річного жителя Подольська з вогнепальним пораненням голови виявила в своєму дворі колишня співмешканка і повідомила в поліцію. Постраждалого врятувати не вдалося, він помер в кареті швидкої допомоги.

Слідчо-оперативна група поліції на місці події виявила схожий на ручку довгастий саморобний металевий пристрій, з якого був здійснений постріл.

На Одещині чоловік застрелився з ручки-пістолета 02

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Вилучена зброя поліцейські направили на експертне дослідження. Зараз встановлюється його походження, а також причини і обставини смерті чоловіка.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    В смислє якщо робити дірку в черепі, без того вогнепального гаджета ?
  • Valery Greff
    Откуда ж зэбилам тогда идеи брать?
  • Valery Greff
    Надо запретить ручки. И карандаши.
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