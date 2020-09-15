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У ЗСУ служать 29 тис. жінок, 10 тис. мають статус учасника бойових дій, - Міноборони

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У ЗСУ служать 29 тис. жінок, 10 тис. мають статус учасника бойових дій, - Міноборони
Нині в Збройних Силах України проходять службу та працюють 58 192 жінки. Близько 29 тис. з них - жінки-військовослужбовці.

Про це повідомив директор Департаменту соціального і гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України Назім Агаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Також він зазначив, що приблизно 10 тис. жінок у ЗСУ мають статус учасника бойових дій. Частка військовослужбовців-жінок, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, в складі національного персоналу становить 6%.

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Завдяки внесеним змінам до законодавчих та нормативно-правоих актів закріплений принцип проходження жінками військової служби на рівних засадах з чоловіками. Крім того, військовослужбовцям-жінкам надано доступ до всіх військово-обліковими спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу, в тому числі бойових.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Ярослав Рябченко a2e20258
    еще раз.. вне сомнения, одна-две сотни принимали участие в боевых действиях..98% из женщин с корочкой убд - проходят службу в частях...
    т.е. служба - 5 дней в неделю с 8 до 17, в лучшем случае - в остальное время дома, зарплата, льготы, обеспечение - такое же, как и у парней, которые по пол-года живут в блиндажах на передке, и не могут поехать в законный отпуск, потому что "некомплект"
    Поэтому, без соплей, 99% этих "амазонок" уволить на фиг, без сохранения льгот, на сэкономленные деньги поднять зп в 2 раза мужикам, которые реально воюют. Или вы думаете, что в случае обострения эти 30 тыс теток будут останавливать россиян? Напомню, кстати, у сепаров под ружьем около 12 тыс... в раза меньше, чем у нас теть с корочками
  • Ярослав Рябченко a2e20258
    я был, там где был.. мне за свою корочку не стыдно, но это звиздец какая профанация давать статус и мужику, который реально воевал и тете, устроенной по документам в тыловую часть, которая и автомата никогда не держала..
  • mrSmith
    А некое бесполое существо, является главнокомандующим...
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