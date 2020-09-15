Після викриття НАБУ в "Слузі народу" хабарника Юрченка в ЗМІ почали "розганяти" опитування про недовіру Ситнику, - Бутусов. СКРИНШОТ

Після успішного розслідування НАБУ про хабарництво "слуги народу" Олександра Юрченка інформаційним ресурсам пропонують розмістити результати опитування про те, як громадяни не довіряють директору Бюро Артему Ситнику.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський у відповідь на викриття НАБУ хабарника - "слуги народу" Олександра Юрченка - не зробив жодної заяви, однак сьогодні в інтернеті почалося поширення опитування центру "Соціальний моніторинг" як громадяни не довіряють директору НАБУ Артему Ситнику. Опитування якось випадково збіглося з вимогою НАБУ до генерального прокурора Венедіктової виписати підозру депутату Юрченку - адже "слугу" задокументували на вимаганні хабаря! Тепер опитування пропонують розмістити на інформаційних сайтах", - повідомив журналіст.

Він упевнений, що ця маніпуляція має бути викрита.

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"Операція НАБУ проти Юрченка свідчить саме про те, що з корупцією не здатний боротися сам Зеленський. Критика НАБУ повинна бути, вони не безгрішні, але критика повинна бути об'єктивною. А спроба Офісу Президента прибрати Ситника до закінчення терміну його повноважень отримає зворотну реакцію громадянського суспільства - вам ніхто не дозволить, Володимире Олександровичу, прибирати директора НАБУ, навіть не розраховуйте зі своїм другом Портновим це зробити. Отримаєте не тільки проблеми з МВФ, але й акції протесту. Беріть під особистий контроль справу Ситника, а не розганяйте хвилі в інтернеті", - закликав Бутусов.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

15 вересня Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.