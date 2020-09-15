Аваков звернувся до хасидів: Закликаємо паломників поважати закон і не провокувати ситуацію на кордоні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з представниками хасидської громади щодо ситуації з паломництвом до Умані (Черкаська обл.).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Під час зустрічі міністр внутрішніх справ підкреслив, що Україна з повагою відноситься до усіх релігійних конфесій і завжди забезпечує безпеку і порядок під час проведення обрядів та масових акцій. Проте у зв’язку з світовою пандемією COVID-19, Уряд вимушений обмежувати у відповідності до карантинних умов усі масові акції, у тому числі релігійні. Обмежувальні заходи були впроваджені під час святкування православної Пасхи, Хресної ходи та інших релігійних заходів", - наголошується в інформації.

Саме тому цього року у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби Кабінетом міністрів прийнято рішення про заборону в’їзду паломників до міста Умань для святкування Рош ха-Шана.

"Щороку місто приймало від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних та релігійних традицій. Однак світова пандемія COVID-19 диктує нам інші правила, де безпека і здоров’я громадян – понад усе. Ми закликаємо паломників поважати Український закон та не провокувати ситуацію на кордоні нашої держави", - зазначив Арсен Аваков.

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Під час зустрічі представники хасидської спільноти звернулись до міністра внутрішніх справ щодо вирішення деяких організаційних питань, у тому числі медичного обслуговування. "Усі питання були погоджені", - додали в МВС.

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