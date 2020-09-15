У МЗС РФ спростували підготовку до "нормандського саміту", заявленого Зеленським в Австрії
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У Росії спростували заяву президента України Володимира Зеленського, що всі голови держав-учасниць "нормандського формату" дали згоду на зустріч.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Я скажу, що це неправда. І на переговорах радників і політрадник у Берліні минулої п'ятниці Дмитро Миколайович Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає", - сказав виданню заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко.
Нагадаємо, під час візиту в Австрії 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч політичних радників глав держав "нормандської четвірки" відбудеться протягом десяти днів. За словами глави держави, всі лідери підтверджують готовність до зустрічі.