Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив уряду зв'язатися з Україною і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила в Телеграма прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт.

Ейсмонт заявила: "При цьому Білорусь готова забезпечити транспорт. Наприклад, автобуси, на яких паломники будуть доставлені в пункт призначення (українські святині) і назад, а потім в аеропорт для відправки на батьківщину.

Всі ці функції наша країна готова взяти на себе і, звичайно, організувати процес максимально безпечно, в тому числі для того, щоб на ситуацію з захворюваністю COVID це ніяк не вплинуло".

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