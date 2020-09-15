Тристороння контактна група не має змінювати мінський майданчик переговорів щодо Донбасу, - Разумков
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що ТКГ не повинна змінювати мінський майданчик переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Разумков заявив в одному зі своїх інтерв'ю 15 вересня.
"Ні. Поясню чому. І раніше коли ще не було Covida, були розмови - Астана, ще якісь міста називалися. Я думаю, що зміна локації не вплине на якість роботи", - сказав Разумков.
Він також нагадав, що зараз усі переговори ТКГ відбуваються в режимі онлайн.
"І алогічно сьогодні міняти місце, тому що фактично місце зустрічі і так не є білоруським, або українським, або якоїсь іншої європейської держави", - зазначив спікер.