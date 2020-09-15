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Тристороння контактна група не має змінювати мінський майданчик переговорів щодо Донбасу, - Разумков

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Тристороння контактна група не має змінювати мінський майданчик переговорів щодо Донбасу, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що ТКГ не повинна змінювати мінський майданчик переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Разумков заявив в одному зі своїх інтерв'ю 15 вересня.

"Ні. Поясню чому. І раніше коли ще не було Covida, були розмови - Астана, ще якісь міста називалися. Я думаю, що зміна локації не вплине на якість роботи", - сказав Разумков.

Він також нагадав, що зараз усі переговори ТКГ відбуваються в режимі онлайн.

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"І алогічно сьогодні міняти місце, тому що фактично місце зустрічі і так не є білоруським, або українським, або якоїсь іншої європейської держави", - зазначив спікер.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Место встречи изменить нельзя?

    Совок гребанный
    Я бы предложила Будапешт или Варшаву
  • Nataliia Radchenko
    Это падала мечтает о приходе опозажопистов в большинство в ВР, ну хотя бы через местные осенние выборы переломить ситуацию ...
  • Sophia-Maria Duglass
    Марчук как-то в интервью сказал
    В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".

    Он знает , почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".
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