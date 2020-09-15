Ізраїль попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників-хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Звертаємося до вас з проханням дозволити з надзвичайних гуманітарних міркувань в'їзд в Україну тих, хто перебуває на кордоні з Білоруссю, тільки на період Рош га-Шана з урахуванням обмежень і повним виконанням всіх санітарних норм", - йдеться в листі глава МВС Ізраїлю.

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