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Ізраїль попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю

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Ізраїль попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю
Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників-хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Звертаємося до вас з проханням дозволити з надзвичайних гуманітарних міркувань в'їзд в Україну тих, хто перебуває на кордоні з Білоруссю, тільки на період Рош га-Шана з урахуванням обмежень і повним виконанням всіх санітарних норм", - йдеться в листі глава МВС Ізраїлю.

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Ізраїль попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Игорь 4397
    Санитарные нормы и хасиды - это два взаимоисключающие определения.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    израиль попросил зеленского подтвердить шо закон нэ одын для всих...
  • Василий СПРУТ
    Пошли хасиды в сраку !!! Нет вьезда не гражданам Украины !!! Пусть у луки в гостях празднуют
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