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"Динамо" обіграло нідерландський "АЗ" у кваліфікації Ліги чемпіонів

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"Динамо" обіграло нідерландський "АЗ" у кваліфікації Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло нідерландський "АЗ" з рахунком 2-0. Матч відбувався на "Олімпійському" в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Матч відбувався на НСК "Олімпійський" у Києві.

Обидва м'ячі кияни забили у другому таймі, голи на рахунку Родрігеса (49 хвилина) і Шапаренка (87).

У плей-офф кваліфікації ЛЧ "Динамо" зіграє з переможцем пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія).

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • NEEGLS S.
    Поки що Мірча тактично все правильно робить...
    Гри ще немає... А те, що є результат - це добре!
  • Don Bessam dc0e2bc1
    не убедительно,но выстрадали результат...чы то аз не такое простое?
  • Mykhailo Stepanov
    АЗ простое....просто ДК не такое уж сложное
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