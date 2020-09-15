У серпні в Україні зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфікування, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

В серпні 2020 року в Україні зареєстровано понад 1,3 тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

"У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, 191 людина померла від СНІДу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з цих випадків 740 випадків інфікування відбулося гетеросексуальним шляхом, 550 - парентеральним (ін'єкційним), 160 - вертикальним (від матері до дитини), 25 - гомосексуальним, 10 - невідомим шляхом.

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