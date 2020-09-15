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У серпні в Україні зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфікування, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

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У серпні в Україні зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфікування, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
В серпні 2020 року в Україні зареєстровано понад 1,3 тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

"У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, 191 людина померла від СНІДу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з цих випадків 740 випадків інфікування відбулося гетеросексуальним шляхом, 550 - парентеральним (ін'єкційним), 160 - вертикальним (від матері до дитини), 25 - гомосексуальним, 10 - невідомим шляхом.

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У серпні в Україні зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфікування, - ЦГЗ 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Николай Журавель 28f686bb
    ах да..тут еще спид не спит, совсем забыли, а уже вся планета давно должна от него лапки склеить...
  • Ozirius Shewu
    Панголін прибіг з Малайзії в Китай де в Ухані не тільки чихнув в ніс підковоносому кажану, але і відтрахав летючу мишу в попу, тому то в рнк коронавірусу є фрагменти кажана, панголіна і СНІДу, так напевно дебілам пояснюють як в природі з'явився і штучностворений СНІД і створена в лабораторії на кошти Білла Гейтса ковидла.
  • Ан Мур
    нам ще хасидів не вистачало... для повного "щастя"
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