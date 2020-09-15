До грального ринку України проявляють інтерес як вітчизняні, так і міжнародні гравці, - Немчінов

Влада фіксує високу зацікавленість вітчизняних та іноземних інвесторів до ринку грального бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Є дуже велике зацікавлення, в тому числі і в міжнародних мереж, є серйозна зацікавленість букмекерських контор, є зацікавленість у лотерейних операторів. Тому, я думаю, що інтерес буде великий, коли комісія запрацює, будуть видаватися ліцензії", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що відповідно до профільного закону комісія буде регулювати ті напрямки, які до цього були заборонені.

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Немчінов зазначив: "Йдеться про дозвіл роботи гральних автоматів, але відповідно до вимог, це розташування 500 метрів від найближчого освітянського закладу, сплати в бюджет, офіційні працівники. Це правила гри, і в той же час це є легалізація того, що і так відбувається - букмекерська діяльність, лотерейна діяльність тощо", - сказав Немчінов.

Також, за його словами, законом регулюється і певні види спорту, які не відносяться до грального бізнесу.

"У перехідних положеннях є три види спорту: більярд, боулінг і спортивний покер, які є офіційними видами спорту і не відносяться до грального бізнесу", - сказав Немчінов.

Він додав, що будь яка легалізація сприятиме перш за все тому, що люди, задіяні в гральному бізнесі, будуть працювати в офіційному полі.

"У тому числі це буде стосуватися так званих інтернет-клубів, всього іншого, що ми бачимо в сюжетах інформаційних каналів чи в самих містах бачимо закриті вивіски. Я вважаю, що легалізація грального бізнесу виведе всі ці заклади з тіні або просто примусить закритись нелегальну діяльність шляхом конкуренції. Комісія покликана не допускати псевдолотерей, псевдоігор, псевдоавтоматів, тільки перевірений програмний продукт тільки ліцензовані установи, тільки люди, які офіційно працюють", - наголосив міністр Кабінету Міністрів.

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