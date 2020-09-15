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Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська

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Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська
Якщо Олександр Лукашенко піде з поста президента Білорусі мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки.

Про це заявила одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Це все підлягає обговоренню. Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, звичайно, така ймовірність є. Можна навіть сказати, впевненість. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні", - заявила Тіхановська.

На уточнювальне запитання про те,чи все ж отримає Лукашенко гарантії безпеки, якщо піде з посади, Тіхановська відповіла: "Так. Навіть більше".

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Anton Zhurawski
    Если в стране с населением 9 млн человек люди за месяц вывесили 25 миллионов раз антисовковый исторический флаг и ленты этого древнего флага, то это означает реальный конец лукашенковской БССР-2 с его тупо и бездарно намалёванным совковым красно-совковым флагом "Закат над болотом".

    Арифметика сильнее политики: все эти миллионы лент и флагов лучше всяких социологических исследований доказывают, что беларусам остохренел до рвоты колхозный совок с тупой колхозной диктатурой, с ежедневными уроками идеологического воспитания, с коммунистическими субботниками и прочей замполитовской хренью старого малограмотного придурка Лукашонка...

    Народный тапок уже занесён над Тараканом...
  • Bill Pecos
    Лукашеску это самый проруский холуй который раз от разу признаеця в любви к расее публично , не владеет ни беларуским ни украинским ни даже русским языком . Ему нравиться оскорблять и унижать все беларуское . Сейчас у границы с Украиной будет тренировать свои войска с росейцами вместе .
  • ViXP
    Да пусть сначала че-то с тысячами ручных палачей сделают, революционеры херовы. Или они думают что диктаторы бескровно уходят? Даже гопника в Украине только ценой сотни жизней удалось вынести
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