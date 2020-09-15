Папа Римський розглядає можливість візиту в Білорусь - держсекретар Ватикану Паролін

Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін вважає, що Папа Римський Франциск розгляне візит до Білорусі.

"Думаю, що це один із візитів, які Папа розгляне", - сказав Паролін, слова якого наводить сайт Римсько-католицької церкви в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Паролін підкреслив, що "Білорусь завжди висловлювала велику зацікавленість у візиті Папи". Однак, за словами держсекретаря, "ці плани не були конкретизовані". А зараз пандемія коронавірусу заблокувала все невідомо на який час, констатував він.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей 11 вересня на зустрічі з секретарем з відносин з державами Державного секретаріату Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлахером підтвердив запрошення Папі Римському Франциску відвідати країну.

"Хотів би передати Папі Франциску, що запрошення відвідати Білорусь залишається в силі", - сказав Макей.

Він нагадав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко двічі здійснював офіційний візит до Ватикану, він зустрічався і з Папою Римським Бенедиктом, і Папою Римським Франциском.

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Макей зазначив, що вважає візит представника держсекретаріату Ватикану "підтвердженням існування особливих відносин, взаєморозуміння і довіри між Білоруссю і Святим Престолом".

"Ми задоволені динамікою розвитку контактів на найвищому та високому рівнях між Білоруссю і Ватиканом останнім часом", - додав міністр.