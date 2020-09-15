Паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені необхідним, - МЗС

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін запевнив, що паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені їжею і напоями, і закликав продовжити комунікацію щодо вирішення питання на рівні урядів України та Ізраїлю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Єнін, зокрема, розповів, що багато часу приділив у вівторок тематиці хасидів і ситуації в окремих пунктах пропуску на кордоні з Республікою Білорусь, в тому числі провів зустріч з Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном.

"Ми з розумінням ставимося до зусиль Ізраїлю сприяти пропуску вказаних людей в Україну, у тч отримане сьогодні дипломатичними каналами звернення Міністра внутрішніх справ Ізраїлю на адресу Президента України. Водночас, закликаємо до продовження комунікації з цих питань на рівні Урядів двох держав, як це і було до цього часу, оскільки зазначені питання входять насамперед до компетенції Кабінету Міністрів України", - підкреслив заступник глави МЗС.

Читайте також: Ізраїль попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю

За його словами, попри те, що значна кількість громадян Ізраїлю продовжує перебувати між білоруським і українським пунктами пропуску, спільними зусиллями української влади, посольств Ізраїлю в Україні і Білорусі, а також ряду єврейських громад України вдалося забезпечити паломників кошерною їжею та напоями.

Разом з тим він звертає увагу іноземців та осіб без громадянства на необхідність неухильного дотримання законодавства України з питань в'їзду і перебування на її території.

"Згідно з положеннями пункту 10-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", на час дії карантину в період з 00 годин 00 хвилин 28 серпня 2020 року до 00 годин 00 хвилин 28 вересня 2020 року забороняється в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім низки винятків", - нагадав Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков звернувся до хасидів: Закликаємо паломників поважати закон і не провокувати ситуацію на кордоні

Він зазначив, що особи, які не підпадають під категорію винятків з вищезгаданої заборони, не можуть бути пропущені на територію України.

Заступник міністра додав, що з метою запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців, МЗС України звернулося до білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків.

"МЗС України звертається до усіх подорожуючих з наполегливим клопотанням поважати діючі правила у сфері прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон", - підкреслив Єнін.