Корупційні справи Розенблата та Юрченка ідентичні. Але в 2017 ГПУ домоглася зняття недоторканності, а зараз Венедіктова "не бачить підстав", - Луценко

Екс-Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що справи про корупцію народних депутатів Розенблата в 2017 році і Юрченка у 2020 році ідентичні за складом злочину. Тільки тоді ВР дала згоду на притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності, а зараз монобільшість покриває свого колегу.

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Луценко зазначив: "Ера Паніковського. Корупційні справи депутата Розенблата та Юрченка - по суті ідентичні.

І метод агентів НАБУ під прикриттям, і доказова база, і ганебна статечність розмов про хабарі членів правлячих фракцій - без змін.

Змінилася лише політична воля Генпрокурора. У 2017 я не тільки підписав підозру Розенблату, а й домігся з трибуни парламенту 296 голосів за притягнення його до відповідальності.

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У 2020 Генпрокурор не бачить підстав для того, щоб відкрити шлях детективам НАБУ діяти проти нардепа так само, як проти його незахищеного статусом посередника.

Ну що ж, зате всі можуть президентськими обіцянками нещадно боротися з корупцією, брехнею про зняту депутатську недоторканність і наявністю юридичної освіти керівниці ОГПУ".

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

15 вересня Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.