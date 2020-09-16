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Страшна ДТП сталася ввечері 15 вересня в Києві - мотоцикліст із пасажиром збив пішохода - загинуло три людини. ВIДЕО

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У столиці на проспекті Любомира Гузара сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha, жертвами аварії стали три людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Зазначається, що мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. В результаті зіткнення пасажир Yamaha (дівчина) загинула миттєво, пішохід помер через деякий час, водій мотоцикла помер у машині швидкої допомоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці. ФОТОрепортаж

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Король Літр
    Почему? Потому что он переходил в неположенном месте?
  • Aleksiey Ykropovich
    Сумно що люди не цінують своє життя та життя іньших
    Водій мото - куди так поспішав? Встиг?
    Дівчина - чим думала коли сідала на мото до ідіото?
    Пешохід - зрізав, знайшов "короткий" шлях ккди йшов?
    Невже не можна тихійше їхати, не сідати з "гонщиками"-ідіото, не переходити з ризиком доя життя???
    Така ситуація що шкода тільки дівчину.
  • Конотопець Виталий
    Байкеров - на свалку! Они круглые сутки рвут свои супер-моторы в спальных районах и считают себя хероями. Гады недобитые!
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