Білоруська опозиція готує санкційний "список Колесникової", -Тіхановська

Координаційна рада білоруської опозиції готує список санкцій імені ув’язненої Марії Колесникової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомила лідерка опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська.

"Спочатку ми думали, що влада побачить, що народ проти, що народ більше не визнає Лукашенка як керівника країни, вони зрозуміють: час нарешті почути свій народ і піти на діалог, до чого ми закликали. Але зараз бачимо, що потрібні більш радикальні кроки. Тому такі дії, про які ви говорите, будуть здійснені", - заявила Світлана Тіхановська.

Вона додала, що список санкцій імені Марії Колесникової "звичайно, з'явиться".

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