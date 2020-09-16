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Через пандемію коронавірусу туристична галузь у світі втратила 460 млрд доларів, - ООН

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Через пандемію коронавірусу туристична галузь у світі втратила 460 млрд доларів, - ООН
Туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Загалом не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні Всесвітньої туристичної організації ООН.

Це приблизно в п'ять разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, зафіксовані в 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.

Найбільше від обмежень, пов'язаних з коронавірусом, постраждала Азія, де туристичний потік скоротився на 72%. У Європі він знизився на 66%, в Африці і на Близькому Сході - на 57%, а в Америці - на 55%.

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Нагадаємо, в червні 2020 року всі сектори послуг в Європейському Союзі скоротилися в порівнянні з лютим 2020 року через COVID-19. Загальний сектор послуг в ЄС втратив 16,4% за цей період, в той час як сектор туристичних послуг впав на 75,0%.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (66%) не планували і не були у відпустці цього літа.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Крутий копар
    так твій "парашенко" такий же жид. ти навіть сам не зрозумів про що твій висер...
  • Small Jerboa
    Ну и шо?
    Деньги никуда не исчезли, это не украинское зе-правительство.
    Просто люди их потратили на другие развлечения.
  • Крутий копар
    460 млрд доларів туристична галузь втратила через дебілоїдів .які роздули з мухи слона .та щоденно розганяють істерику "лікарств нет вакцин нєт"!
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