У Держдумі РФ пропонують блокувати інтернет-ресурси без дозволу суду

У Держдуму внесено законопроєкт, в разі ухвалення якого правоохоронні органи зможуть без звернення до суду ініціювати блокування будь-якого інтернет-ресурсу як екстремістського. Для цього буде достатньо висновку одного експерта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".

Автори документа - депутати законодавчих зборів Башкирії і депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Рамзі Ішсарін.

Зараз в Росії діє судовий порядок блокування екстремістських сайтів. Вони вносяться Роскомнаглядом до Єдиного реєстру забороненої інформації тільки після того, як ознаки екстремізму в них побачить федеральний суд на підставі заяви прокуратури або слідства.

На думку авторів нового законопроєкту, нині чинний порядок неефективний, оскільки від виявлення екстремістського ресурсу до його блокування проходить занадто багато часу. У пояснювальній записці до документа йдеться, що це дозволяє порушникам закону "продовжувати безкарно здійснювати протиправну діяльність і залучати до неї нових учасників".

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