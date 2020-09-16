Український воїн загинув унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського, - штаб

Від початку поточної доби, 16 вересня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

"Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок пострілу немає.



Проте, на жаль, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

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Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття родині загиблого", - сказано в повідомленні.

"Українські захисники дотримуються умов припинення вогню і готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.



