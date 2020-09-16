COVID-19: за добу у світі померли понад 6 тис. осіб, загальна кількість жертв - 939,1 тис., лише у США - більш як 200 тис.

Станом на ранок 16 вересня у світі зареєстрували 278 856 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6005 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 29 729 933 випадки інфікування, з них 278 856 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 939 192 особи, з них 6005 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 21,5 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Перу. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 788 147 (+36 447); Індії - 5 018 034 (+91 120); Бразилії - ​​4 384 299 (+34 755); Росії - 1 073 849 (+5529); Перу - 738 020 (+4160).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 200 197; Бразилія - ​​133 207; Індія - 82 091; Мексика - 71 049; Велика Британія - 41 664.

Найбільше видужалих у США - 4 068 086, Індії - 3 939 111, Бразилії - 3 671 128, Росії - 884 305, Колумбії - 607 978.