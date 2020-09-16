COVID-19: за добу у світі померли понад 6 тис. осіб, загальна кількість жертв - 939,1 тис., лише у США - більш як 200 тис.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 29 729 933 випадки інфікування, з них 278 856 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 939 192 особи, з них 6005 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 21,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Перу. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу.
Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 788 147 (+36 447); Індії - 5 018 034 (+91 120); Бразилії - 4 384 299 (+34 755); Росії - 1 073 849 (+5529); Перу - 738 020 (+4160).
Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 200 197; Бразилія - 133 207; Індія - 82 091; Мексика - 71 049; Велика Британія - 41 664.
Найбільше видужалих у США - 4 068 086, Індії - 3 939 111, Бразилії - 3 671 128, Росії - 884 305, Колумбії - 607 978.