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В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76

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В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76
В Україні станом на ранок вівторка, 16 вересня, зафіксовано 2 958 нових випадків зараження. При цьому 76 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавіусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 15 вересня повідомлялося про 2 905 нових випадків, 14 вересня – про 2462 нові випадки, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордних 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становила на ранок вівторка 162 660 людей, померли з початку пандемії 3 340 людей (за добу 76), видужали - 72 324 (за добу 1 514). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 86 996 людей, що на 1 368 більше, ніж днем ​​раніше.

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Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (356), Тернопільській (380), Одеській (284), Харківській (272), Львівській (187), Івано-Франківській (167) областях.

В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Oljik
    Що робити? Живіть і бережіть себе і близьких - така от вакцина.
  • Super Gut
    Итак, для борьбы с короной за 7 месяцев, зебилы открыли - 0 больниц по всей стране, деньги из короновирусного фонда отдали аваковским мусорам или просто зарыли в асфальт. Вот вам и результат избрания зеленых долбодятлов во власть. А вы говорили хуже не будет! Хуже будет с каждым днем все сильнее
  • a k 59a0b6ca
    Вообще-то и при обычной простуде стоит маски носить. И без одежды, голым, тебе, придурку, не разрешат появиться на улице, но ты же не называешь ее одеждой рабов.
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